Черчесов: у сборной России будет на четыре дня меньше подготовки к Евро-2020, чем к ЧМ

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о подготовке к чемпионату Европы 2020 года.
Черчесов: у сборной России будет на четыре дня меньше подготовки к Евро-2020, чем к ЧМ
  • РИА Новости

«У нас за плечами два больших турнира — Кубок конфедераций 2017 года и чемпионат мира 2018 года, и у нас на четыре дня меньше подготовки, чем это было перед ЧМ», — сказал специалист на конференции. 

По его словам, тренерский штаб постарается сместить некоторые акценты на сборах перед турниром.

«Чтобы уже к первому матчу с Бельгией команда была бы готовой на 100%, а не выходила на пик по ходу ЧЕ», — добавил Черчесов.

Чемпионат Европы по футболу пройдёт в 12 европейских странах с 12 июня по 12 июля 2020 года. Одним из городов, принимающих турнир, будет Санкт-Петербург. На турнире сборная России сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.

Ранее Черчесов заявил, что сборной России нужно концентрироваться на своей игре на Евро-2020.

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