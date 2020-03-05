Черчесов заявил, что сборной России нужно концентрироваться на своей игре на Евро-2020

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился ожиданиями от чемпионата Европы 2020 года, на котором национальная команда встретится со сборными Бельгии, Дании и Финляндии.
Черчесов заявил, что сборной России нужно концентрироваться на своей игре на Евро-2020
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«Бельгийцы второй год подряд первые в рейтинге ФИФА, значит, это не случайно. Наша задача — всегда концентрироваться на себе, потому что если делать акцент на сопернике, то можно забыть про себя», — сказал специалист на конференции.

Он также отметил, что сбор перед турниром поможет построить команду. Кроме того, тренер подчеркнул, что ему важно, чтобы никто не получил травм перед ЧЕ.

Чемпионат Европы по футболу пройдёт в 12 европейских странах с 12 июня по 12 июля 2020 года. Одним из городов, принимающих турнир, будет Санкт-Петербург. 

Ранее генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы Алексей Сорокин заявил, что проведение Евро-2020 не находится под угрозой из-за коронавируса.

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