Сорокин заявил, что проведение Евро-2020 не находится под угрозой из-за коронавируса

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Генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы по футболу — 2020 Алексей Сорокин высказался о ситуации с распространением коронавируса и о её возможном влиянии на проведение турнира.
Сорокин заявил, что проведение Евро-2020 не находится под угрозой из-за коронавируса
  • РИА Новости

«Президент УЕФА призвал не поддаваться панике. Паника может быть гораздо хуже самого вируса. Евро-2020 не находится под угрозой, всё хорошо, никаких индикаций того, что будет что-то перенесено, нет», — сказал Сорокин. 

По его словам, существует рабочая группа, которая следит за ситуацией с коронавирусом, но пока не идёт речи об угрозе проведению чемпионата Европы.

Чемпионат Европы по футболу пройдёт в 12 европейских странах с 12 июня по 12 июля 2020 года. Одним из городов, принимающих турнир, будет Санкт-Петербург.

Ранее глава УЕФА выразил уверенность, что коронавирус не помешает проведению Евро-2020.

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