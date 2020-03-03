Глава УЕФА уверен, что коронавирус не помешает проведению Евро-2020
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- РИА Новости
«Мы организуем чемпионат Европы в 12 странах и справляемся с разными вопросами, в том числе и с этим вирусом. Мы уверены, что турнир состоится. Мы настроены оптимистично. Не хотим думать о мрачных сценариях», — приводит слова Чеферина ТАСС.
Он отметил, что о возможном переносе матчей Евро-2020 в другие страны речь пока тоже не идёт.
«Мы не хотим рассматривать возможность переноса матчей в другие страны и города. Пока рано говорить о том, что произойдёт через три-четыре месяца», — добавил глава УЕФА.
Чемпионат Европы по футболу пройдёт в 12 европейских странах с 12 июня по 12 июля 2020 года.
Ранее сообщалось, что президент ФИФА призвал не поддаваться панике из-за коронавируса.