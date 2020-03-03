Глава УЕФА уверен, что коронавирус не помешает проведению Евро-2020

Короткая ссылка
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин высказал мнение, что ситуация с распространением коронавируса в Европе не помешает проведению континентального первенства 2020 года.
Глава УЕФА уверен, что коронавирус не помешает проведению Евро-2020
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Мы организуем чемпионат Европы в 12 странах и справляемся с разными вопросами, в том числе и с этим вирусом. Мы уверены, что турнир состоится. Мы настроены оптимистично. Не хотим думать о мрачных сценариях», — приводит слова Чеферина ТАСС.

Он отметил, что о возможном переносе матчей Евро-2020 в другие страны речь пока тоже не идёт.

«Мы не хотим рассматривать возможность переноса матчей в другие страны и города. Пока рано говорить о том, что произойдёт через три-четыре месяца», — добавил глава УЕФА.

Чемпионат Европы по футболу пройдёт в 12 европейских странах с 12 июня по 12 июля 2020 года.

Ранее сообщалось, что президент ФИФА призвал не поддаваться панике из-за коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить