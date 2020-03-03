Президент ФИФА призвал не поддаваться панике из-за коронавируса

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Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что не стоит поддаваться панике из-за распространения коронавируса в Европе.
Президент ФИФА призвал не поддаваться панике из-за коронавируса
  • Reuters

«Многие руководители федераций приняли важные решения по поводу коронавируса. Конечно, основной задачей является сотрудничество с властями. Но также, конечно, не нужно паниковать. Я уверен, что, несмотря на недавние решения, какие были приняты в Швейцарии или Италии, мы сможем двигаться вперёд», — приводит слова Инфантино Calciomercato.

Из-за распространения корнавируса в Италии многие футбольные матчи были перенесены или проходили без зрителей, а чемпионат Швейцарии и вовсе было приостановлен, предварительно, до 23 марта.

Ранее сообщалось, что клубы АПЛ готовы играть без зрителей из-за коронавируса.

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