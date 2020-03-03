СМИ: Клубы АПЛ готовы играть без зрителей из-за коронавируса
- Reuters
Как сообщает The Times, готовность к подобному развитию событий выразили руководители английской Футбольной ассоциации (FA), Английской премьер-лиги (АПЛ) и Английской футбольной лиги (EFL).
Отмечается, что в случае принятия такого решения будет необходимо обеспечить трансляцию матчей по телевидению и радио, а также компенсировать финансовые потери небольших клубов, доходы которых напрямую зависят от продажи билетов.
Ранее сообщалось, что перенесённый из-за коронавируса матч Серии А «Ювентус» — «Интер» может состояться 9 марта.