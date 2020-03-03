СМИ: Перенесённый матч «Ювентус» — «Интер» может состояться 9 марта
- © Jennifer Lorenzini/Lapresse
- globallookpress.com
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, представители клубов и руководители итальянского футбола решили сыграть шесть перенесённых из-за коронавируса матчей 26-го тура Серии А раньше, чем планировалось.
Отмечается, что эти игры, вероятнее всего, пройдут без зрителей.
Также сообщается, что расписание матчей других туров тоже будет сдвинуто, чтобы розыгрыш Серии А был завершён к 24 мая.
Ранее сообщалось, что матч Серии А «Сампдория» — «Верона» перенесён из-за коронавируса.