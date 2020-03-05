Матыцин уверен, что Евро-2020 в Санкт-Петербурге станет частью наследия России
- АГН «Москва»
«Уверен, что чемпионат Европы состоится, несмотря на сложную ситуацию. Работа проведена и проводится ежедневно — между РФС, оргкомитетом и руководством Санкт-Петербурга. Сам турнир в городе станет объектом нашего наследия, привлечёт ещё больше зрителей, а приехавшие в Северную столицу смогут ещё раз познакомиться с культурой и историей нашей страны», — сказал министр на конференции «Профессия — футбол».
Он отметил, что в России умеют принимать гостей, это является одной из составляющих имиджа страны. Кроме того, он выразил надежду на успешное выступление национальной команды на Евро, несмотря на то что уже в первом туре подопечным Станислава Черчесова предстоит сыграть со сборной Бельгии.
«Надеюсь, атмосфера здорового боления поможет нашим спортсменам и тренерам показать максимум», — добавил Матыцин.
Чемпионат Европы по футболу пройдёт в 12 европейских странах с 12 июня по 12 июля 2020 года. Одним из городов, принимающих турнир, будет Санкт-Петербург.
Ранее Черчесов заявил, что не обсуждал продление контракта на попечительском совете РФС.