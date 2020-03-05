Матыцин уверен, что Евро-2020 в Санкт-Петербурге станет частью наследия России

Министр спорта России Олег Матыцин поделился ожиданиями от проведения чемпионата Европы 2020 года в Санкт-Петербурге.

«Уверен, что чемпионат Европы состоится, несмотря на сложную ситуацию. Работа проведена и проводится ежедневно — между РФС, оргкомитетом и руководством Санкт-Петербурга. Сам турнир в городе станет объектом нашего наследия, привлечёт ещё больше зрителей, а приехавшие в Северную столицу смогут ещё раз познакомиться с культурой и историей нашей страны», — сказал министр на конференции «Профессия — футбол».

Он отметил, что в России умеют принимать гостей, это является одной из составляющих имиджа страны. Кроме того, он выразил надежду на успешное выступление национальной команды на Евро, несмотря на то что уже в первом туре подопечным Станислава Черчесова предстоит сыграть со сборной Бельгии.

«Надеюсь, атмосфера здорового боления поможет нашим спортсменам и тренерам показать максимум», — добавил Матыцин.

Чемпионат Европы по футболу пройдёт в 12 европейских странах с 12 июня по 12 июля 2020 года. Одним из городов, принимающих турнир, будет Санкт-Петербург.

Ранее Черчесов заявил, что не обсуждал продление контракта на попечительском совете РФС.