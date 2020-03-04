Черчесов не обсуждал продление контракта на попечительском совете РФС

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что не обсуждал вопрос продления своего контракта на заседании попечительского совета Российского футбольного союза (РФС).
Черчесов не обсуждал продление контракта на попечительском совете РФС
  • РИА Новости

«Контракт не обсуждали, я обсуждал только подготовку к чемпионату Европы», — приводит слова Черчесова ТАСС.

Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года. Под его руководством российская национальная команда дошла на домашнем чемпионате мира 2018 года до стадии 1/4 финала, что является лучшим результатом в её истории. Сборная России также отобралась на чемпионат Европы 2020 года, где её соперниками по группе стали команды Бельгии, Финляндии и Дании.

Текущее соглашение специалиста заключено до конца Евро-2020 с опцией продления на два года, до ЧМ-2022.

Ранее сообщалось, что Черчесов прокомментировал итоги жеребьёвки Лиги наций.

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