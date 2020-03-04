Черчесов не обсуждал продление контракта на попечительском совете РФС
- РИА Новости
«Контракт не обсуждали, я обсуждал только подготовку к чемпионату Европы», — приводит слова Черчесова ТАСС.
Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года. Под его руководством российская национальная команда дошла на домашнем чемпионате мира 2018 года до стадии 1/4 финала, что является лучшим результатом в её истории. Сборная России также отобралась на чемпионат Европы 2020 года, где её соперниками по группе стали команды Бельгии, Финляндии и Дании.
Текущее соглашение специалиста заключено до конца Евро-2020 с опцией продления на два года, до ЧМ-2022.
Ранее сообщалось, что Черчесов прокомментировал итоги жеребьёвки Лиги наций.