Дель Пьеро пожелал сборной России по футболу выйти в финал Евро-2020

Короткая ссылка
Чемпион мира по футболу 2006 года в составе сборной Италии Алессандро Дель Пьеро пожелал российской национальной команде выйти в финал предстоящего чемпионата Европы 2020 года.
Дель Пьеро пожелал сборной России по футболу выйти в финал Евро-2020
  • © Alexander Scheuber/GES-Sportfoto
  • globallookpress.com

«У России очень хорошая сборная. Но и у Италии в этом году команда сильная. Если бы они обе дошли до финала в Лондоне, была бы просто фантастика!» — заявил Дель Пьеро по прилёте в Москву.

Соперниками сборной России по групповому этапу Евро-2020 станут команды Бельгии, Финляндии и Дании. Первые два матча пройдут в Санкт-Петербурге, а третий — в Копенгагене.

Ранее Рафаэль Ван дер Ваарт высказал мнение, что сборной России повезло выйти в полуфинал Евро-2008.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить