Дель Пьеро пожелал сборной России по футболу выйти в финал Евро-2020

Чемпион мира по футболу 2006 года в составе сборной Италии Алессандро Дель Пьеро пожелал российской национальной команде выйти в финал предстоящего чемпионата Европы 2020 года.

«У России очень хорошая сборная. Но и у Италии в этом году команда сильная. Если бы они обе дошли до финала в Лондоне, была бы просто фантастика!» — заявил Дель Пьеро по прилёте в Москву.

Соперниками сборной России по групповому этапу Евро-2020 станут команды Бельгии, Финляндии и Дании. Первые два матча пройдут в Санкт-Петербурге, а третий — в Копенгагене.

Ранее Рафаэль Ван дер Ваарт высказал мнение, что сборной России повезло выйти в полуфинал Евро-2008.