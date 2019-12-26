Утверждена программа подготовки к проведению Евро-2020 в Санкт-Петербурге

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Министерство спорта России утвердило программу подготовки к проведению матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года в Санкт-Петербурге.
Утверждена программа подготовки к проведению Евро-2020 в Санкт-Петербурге
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

Об этом сообщает официальный портал правовой информации.

Минспорта будет осуществлять контроль за ходом реализации программы. 

Определён перечень объектов инфраструктуры и мероприятий, которые будут частично или полностью финансироваться за счёт федерального бюджета и бюджета Санкт-Петербурга. Это касается и мероприятий по продвижению ЧЕ, организации фан-зон и транспортного обеспечения.

Всего по программе выделено 3,54 млрд рублей. Из них 2,98 млрд из федерального бюджета и 559 млн рублей — по линии бюджетов субъектов России.

Чемпионат Европы по футболу 2020 года пройдёт с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы, в том числе и в Санкт-Петербурге.

Ранее в Токио состоялась презентация матчей Евро-2020 по футболу в Санкт-Петербурге.

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