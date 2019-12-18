В Токио состоялась презентация матчей Евро-2020 по футболу в Санкт-Петербурге

В Токио презентация, посвящённая матчам чемпионата Европы по футболу 2020 года, которые пройдут в Санкт-Петербурге. Мероприятие было организовано Федеральным агентством по туризму России.

В рамках мероприятия состоялись пленарные заседания на тему матчей Евро-2020 по футболу в Санкт-Петербурге, а также были проведены развлекательные мероприятия. Среди них — выступление артистов балета Мариинского театра, торжественный обед, фотовыставка и другие.

Мероприятие было проведено по инициативе Ростуризма. Почётным амбассадором стала двукратная чемпионка мира и серебряный призёр Олимпиады по фигурному катанию Ирина Слуцкая, а почётным представителем Японии — двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Мики Андо.

Ранее сообщалось, что презентация матчей Евро-2020 по футболу в Санкт-Петербурге состоялась в Пекине.