В Токио состоялась презентация матчей Евро-2020 по футболу в Санкт-Петербурге
В рамках мероприятия состоялись пленарные заседания на тему матчей Евро-2020 по футболу в Санкт-Петербурге, а также были проведены развлекательные мероприятия. Среди них — выступление артистов балета Мариинского театра, торжественный обед, фотовыставка и другие.
Мероприятие было проведено по инициативе Ростуризма. Почётным амбассадором стала двукратная чемпионка мира и серебряный призёр Олимпиады по фигурному катанию Ирина Слуцкая, а почётным представителем Японии — двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Мики Андо.
Ранее сообщалось, что презентация матчей Евро-2020 по футболу в Санкт-Петербурге состоялась в Пекине.