В Токио состоялась презентация матчей Евро-2020 по футболу в Санкт-Петербурге

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В Токио презентация, посвящённая матчам чемпионата Европы по футболу 2020 года, которые пройдут в Санкт-Петербурге. Мероприятие было организовано Федеральным агентством по туризму России.

В рамках мероприятия состоялись пленарные заседания на тему матчей Евро-2020 по футболу в Санкт-Петербурге, а также были проведены развлекательные мероприятия. Среди них — выступление артистов балета Мариинского театра, торжественный обед, фотовыставка и другие.

Мероприятие было проведено по инициативе Ростуризма. Почётным амбассадором стала двукратная чемпионка мира и серебряный призёр Олимпиады по фигурному катанию Ирина Слуцкая, а почётным представителем Японии — двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Мики Андо.

Ранее сообщалось, что презентация матчей Евро-2020 по футболу в Санкт-Петербурге состоялась в Пекине.

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