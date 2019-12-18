В Пекине прошла презентация матчей Евро-2020 по футболу в Санкт-Петербурге

Федеральное агентство по туризму России провело в Пекине презентацию, посвящённую матчам чемпионата Европы по футболу 2020 года, которые пройдут в Санкт-Петербурге.

В рамках презентации состоялись пленарные заседания на тему матчей Евро-2020 по футболу в Санкт-Петербурге, а также были проведены развлекательные мероприятия. Среди них выступление артистов балета Мариинского театра, торжественный обед, фотовыставка и другие.

Мероприятие было проведено по инициативе Ростуризма, а почётными амбассадорами стали лётчик-космонавт Геннадий Падалка и солистка балета Мариинского театра Алиса Содолева.

Ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что перед чемпионатом Европы — 2020 в дизайн формы сборной страны будут внесены изменения.