Дюков заявил, что сборная России на Евро-2020 выступит в изменённой форме

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что перед чемпионатом Европы-2020 в дизайн формы сборной страны будут внесены изменения.

«В настоящий момент завершены переговоры по внесению изменений в новую форму. Будет произведена замена ткани и кроя, форма станет более спортивной. Также будет ещё ряд изменений, которые нас устраивают. Первый вариант был не слишком удачным как для РФС, так и для болельщиков», — заявил Дюков на пресс-конференции.

Глава РФС выразил благодарность техническому партнёру за оперативное выполнение пожеланий российской стороны.

«Хочу отметить, что в Аdidas повели себя как настоящие партнёры. Они быстро отреагировали на происходящее и внесли правильные изменения. В ближайшее время мы планируем совместно с Аdidas всё презентовать. Также они приняли решение внести РФС в категорию национальных ассоциаций класса А. К нам будет такой же подход, как к ассоциациям Германии, Испании и Бельгии. У нас будет индивидуальная и уникальная форма. На Евро-2020 будет уже скорректированная экипировка», — добавил Дюков.

Обновлённая форма сборной России, которая была представлена в начале ноября, столкнулась со шквалом критики из-за перевёрнутого флага страны.

Ранее Уткин назвал отстранение Гинера последним предупреждением от РФС.