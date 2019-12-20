В Нью-Дели прошла презентация матчей Евро-2020 по футболу в Санкт-Петербурге
В рамках презентации были проведены пленарные заседания на тему матчей Евро-2020 по футболу в Санкт-Петербурге, а также состоялись развлекательные мероприятия, в числе которых были выступление артистов балета Мариинского театра, торжественный обед, фотовыставка и другие.
Мероприятие было проведено по инициативе Ростуризма, а почётными амбассадорами стали певец Владимир Брилёв и артисты балета Мариинского театра.
Ранее вице-премьер Ольга Голодец назвала Евро-2020 огромным подарком для Санкт-Петербурга.