В Нью-Дели прошла презентация матчей Евро-2020 по футболу в Санкт-Петербурге

Федеральное агентство по туризму России провело в Нью-Дели презентацию, посвящённую матчам чемпионата Европы по футболу 2020 года, которые пройдут в Санкт-Петербурге.

В рамках презентации были проведены пленарные заседания на тему матчей Евро-2020 по футболу в Санкт-Петербурге, а также состоялись развлекательные мероприятия, в числе которых были выступление артистов балета Мариинского театра, торжественный обед, фотовыставка и другие.

Мероприятие было проведено по инициативе Ростуризма, а почётными амбассадорами стали певец Владимир Брилёв и артисты балета Мариинского театра.

Ранее вице-премьер Ольга Голодец назвала Евро-2020 огромным подарком для Санкт-Петербурга.