Голодец: Евро-2020 — огромный подарок для Санкт-Петербурга

Вице-премьер-министр России, председатель наблюдательного совета организационного комитета чемпионата Европы по футболу — 2020 Ольга Голодец заявила, что проведение континентального первенства является первоочередной задачей Российского футбольного союза (РФС).

«Самый главный вопрос прямо сейчас — подготовка к финалу чемпионата Европы. Первая игра российской сборной состоится 13 июня в Санкт-Петербурге. Это огромный праздник, который ждёт наших болельщиков. Подготовка идёт полным ходом. У нас есть культурная программа, мы обсуждаем её во всех деталях. Открытие состоится на Дворцовой площади. Это огромный подарок для Санкт-Петербурга. Мы очень надеемся на интерес к нашей стране и культуре», — заявила Голодец.

Чемпионат Европы по футболу — 2020 пройдёт с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы, в число которых попал и Санкт-Петербург.

Ранее Дюков заявил, что сборная России на Евро-2020 выступит в изменённой форме.