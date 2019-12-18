Голодец: Евро-2020 — огромный подарок для Санкт-Петербурга

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Вице-премьер-министр России, председатель наблюдательного совета организационного комитета чемпионата Европы по футболу — 2020 Ольга Голодец заявила, что проведение континентального первенства является первоочередной задачей Российского футбольного союза (РФС).
Голодец: Евро-2020 — огромный подарок для Санкт-Петербурга
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Самый главный вопрос прямо сейчас — подготовка к финалу чемпионата Европы. Первая игра российской сборной состоится 13 июня в Санкт-Петербурге. Это огромный праздник, который ждёт наших болельщиков. Подготовка идёт полным ходом. У нас есть культурная программа, мы обсуждаем её во всех деталях. Открытие состоится на Дворцовой площади. Это огромный подарок для Санкт-Петербурга. Мы очень надеемся на интерес к нашей стране и культуре», — заявила Голодец.

Чемпионат Европы по футболу — 2020 пройдёт с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы, в число которых попал и Санкт-Петербург.

Ранее Дюков заявил, что сборная России на Евро-2020 выступит в изменённой форме.

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