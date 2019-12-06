Карасёв является единственным кандидатом от России на судейство матчей Евро-2020
- РИА Новости
«У нас есть один кандидат, который входит в элитную группу, это Сергей Карасёв. Других кандидатов от России нет, к сожалению, потому что требование одно — нахождение в элитной группе судей УЕФА», — цитирует Левникова ТАСС.
По его словам, в первой группе находятся Алексей Еськов и Сергей Иванов, и в декабре будет решаться вопрос об их повышении в элитную группу. Тем не менее Левников считает, что их шансы работать на Евро-2020 всё равно малы, так как они не успеют набраться опыта.
Ранее сообщалось, что ФИФА включила Карасёва и Безбородова в список международных арбитров на 2020 год.