Карасёв является единственным кандидатом от России на судейство матчей Евро-2020

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Член комиссии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по развитию судейства Николай Левников заявил, что Сергей Карасёв является единственным российским арбитром, у которого есть шанс работать на матчах чемпионата Европы 2020 года.
Карасёв является единственным кандидатом от России на судейство матчей Евро-2020
  • РИА Новости

«У нас есть один кандидат, который входит в элитную группу, это Сергей Карасёв. Других кандидатов от России нет, к сожалению, потому что требование одно — нахождение в элитной группе судей УЕФА», — цитирует Левникова ТАСС.

По его словам, в первой группе находятся Алексей Еськов и Сергей Иванов, и в декабре будет решаться вопрос об их повышении в элитную группу. Тем не менее Левников считает, что их шансы работать на Евро-2020 всё равно малы, так как они не успеют набраться опыта.

Ранее сообщалось, что ФИФА включила Карасёва и Безбородова в список международных арбитров на 2020 год.

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