ФИФА включила Карасёва и Безбородова в список международных арбитров на 2020 год
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Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.
Из числа главных арбитров, обслуживающих матчи мужских футбольных команд, в этот список попали Сергей Карасёв, Алексей Еськов, Владислав Безбородов, Сергей Иванов, Кирилл Лапочкин, Кирилл Левников, Алексей Матюнин, Виталий Мешков и Владимир Москалёв.
Попадание в список ФИФА позволит указанным выше судьям обслуживать поединки официальных международных соревнований.
Ранее сообщалось, что Карасёв получил назначение на матч Лиги чемпионов между итальянской «Аталантой» и хорватским «Динамо».