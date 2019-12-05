ФИФА включила Карасёва и Безбородова в список международных арбитров на 2020 год

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Международная федерация футбола (ФИФА) включила 39 российских судей в список международных арбитров на 2020 год.
ФИФА включила Карасёва и Безбородова в список международных арбитров на 2020 год
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Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.

Из числа главных арбитров, обслуживающих матчи мужских футбольных команд, в этот список попали Сергей Карасёв, Алексей Еськов, Владислав Безбородов, Сергей Иванов, Кирилл Лапочкин, Кирилл Левников, Алексей Матюнин, Виталий Мешков и Владимир Москалёв.

Попадание в список ФИФА позволит указанным выше судьям обслуживать поединки официальных международных соревнований.

Ранее сообщалось, что Карасёв получил назначение на матч Лиги чемпионов между итальянской «Аталантой» и хорватским «Динамо».

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