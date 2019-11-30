Во время Евро-2020 планируют упросить въезд в страны Шенгена для болельщиков
- РИА Новости
По словам исполнительного директора Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мартина Каллена, которые передаёт ТАСС, упрощённая процедура получения визы будет доступна как россиянам, так и гражданам других стран, намеревающимся посетить матчи Евро-2020.
Он отметил, что УЕФА также находится в контакте с властями Азербайджана по вопросу упрощения процедуры въезда в страну.
Чемпионат Европы 2020 года пройдёт с 12 июня по 12 июля на 12 аренах в 12 европейских городах — Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.
Ранее сообщалось, что рекомендации комитета по соответствию WADA относительно России не распространяются на Евро-2020.