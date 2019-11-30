Во время Евро-2020 планируют упросить въезд в страны Шенгена для болельщиков

Болельщики из России смогут получить визу на въезд в страны Шенгенского соглашения по упрощённой схеме для посещения матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года.

По словам исполнительного директора Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мартина Каллена, которые передаёт ТАСС, упрощённая процедура получения визы будет доступна как россиянам, так и гражданам других стран, намеревающимся посетить матчи Евро-2020.

Он отметил, что УЕФА также находится в контакте с властями Азербайджана по вопросу упрощения процедуры въезда в страну.

Чемпионат Европы 2020 года пройдёт с 12 июня по 12 июля на 12 аренах в 12 европейских городах — Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

Ранее сообщалось, что рекомендации комитета по соответствию WADA относительно России не распространяются на Евро-2020.