Платини ответил на недовольство де Брёйне по поводу жеребьёвки Евро-2020
«Если бельгийцы хотели сыграть дома, им нужно было лишь вовремя построить новый стадион. Брюссель должен был принимать матчи Евро-2020, но они в итоге были перенесены в Лондон. Де Брёйне, иди жалуйся политикам своей страны», — приводит слова Платини RMC Sport.
Бельгия сыграет в группе B с Россией и Данией, а четвёртой командой в квартете станет сборная либо Финляндии, либо Уэльса. При этом матчи группы пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене.
Финальная часть ЧЕ состоится с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия при подготовке Евро-2020 сделает всё, чтобы не разочаровать УЕФА и болельщиков.