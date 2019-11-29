Платини ответил на недовольство де Брёйне по поводу жеребьёвки Евро-2020

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Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини ответил полузащитнику сборной Бельгии Кевину де Брёйне, выразившему недовольство тем, что соперники его команды по группе на чемпионате Европы 2020 года известны до жеребьёвки.

«Если бельгийцы хотели сыграть дома, им нужно было лишь вовремя построить новый стадион. Брюссель должен был принимать матчи Евро-2020, но они в итоге были перенесены в Лондон. Де Брёйне, иди жалуйся политикам своей страны», — приводит слова Платини RMC Sport.

Бельгия сыграет в группе B с Россией и Данией, а четвёртой командой в квартете станет сборная либо Финляндии, либо Уэльса. При этом матчи группы пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене.

Финальная часть ЧЕ состоится с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия при подготовке Евро-2020 сделает всё, чтобы не разочаровать УЕФА и болельщиков.

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