Путин: Россия при подготовке Евро-2020 сделает всё, чтобы не разочаровать УЕФА и болельщиков

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Президент России Владимир Путин на встрече с главой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александером Чеферином заявил, что будет сделано всё, чтобы провести матчи чемпионата Европы 2020 года в Санкт-Петербурге наилучшим образом.
Путин: Россия при подготовке Евро-2020 сделает всё, чтобы не разочаровать УЕФА и болельщиков
  • РИА Новости

«Сделаем всё, чтобы не подвести вас, болельщиков, игроков. Это будет особый чемпионат, поскольку он будет проходить под знаком 60-летия проведения подобных чемпионатов», — цитирует Путина ТАСС.

Он подчеркнул, что для России это имеет большое значение, так как сборная Советского Союза стала первым победителем турнира. 

«Россия является членом УЕФА прямо с года основания — с 1954-го, и наши представители работают почти во всех его комитетах и комиссиях», — сказал Путин.

Он также добавил, что в России только растёт популярность футбола.

В рамках Евро-2020 в Санкт-Петербурге запланировано четыре матча континентального первенства: три игры группового этапа и один четвертьфинал. Сборная России обеспечила себе участие в Евро-2020, квалифицировавшись в финальную часть со второго места в группе.

Ранее в WADA сообщили, что рекомендации комитета по соответствию не распространяются на ЧЕ по футболу.

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