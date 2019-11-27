Путин: Россия при подготовке Евро-2020 сделает всё, чтобы не разочаровать УЕФА и болельщиков
- РИА Новости
«Сделаем всё, чтобы не подвести вас, болельщиков, игроков. Это будет особый чемпионат, поскольку он будет проходить под знаком 60-летия проведения подобных чемпионатов», — цитирует Путина ТАСС.
Он подчеркнул, что для России это имеет большое значение, так как сборная Советского Союза стала первым победителем турнира.
«Россия является членом УЕФА прямо с года основания — с 1954-го, и наши представители работают почти во всех его комитетах и комиссиях», — сказал Путин.
Он также добавил, что в России только растёт популярность футбола.
В рамках Евро-2020 в Санкт-Петербурге запланировано четыре матча континентального первенства: три игры группового этапа и один четвертьфинал. Сборная России обеспечила себе участие в Евро-2020, квалифицировавшись в финальную часть со второго места в группе.
Ранее в WADA сообщили, что рекомендации комитета по соответствию не распространяются на ЧЕ по футболу.