Глава УЕФА сказал в беседе с Путиным, что ЧМ в России прошёл идеально
- РИА Новости
«Чемпионат мира прошёл идеально. Я вовсе не дипломат, поэтому я говорю это вовсе не потому, что это какой-то политес. Я в самом деле уверен в том, что ЧМ был организован идеально. И я уверен в способности России организовывать такого рода мероприятия на высочайшем уровне», — сказал Чеферин.
В рамках Евро-2020 в Санкт-Петербурге запланировано четыре матча континентального первенства: три игры группового этапа и один четвертьфинал. Сборная России обеспечила себе участие в Евро-2020, квалифицировавшись в финальную часть со второго места в группе.
Ранее Путин заявил, что Россия при подготовке Евро-2020 сделает всё, чтобы не разочаровать УЕФА и болельщиков.