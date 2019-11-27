Глава УЕФА сказал в беседе с Путиным, что ЧМ в России прошёл идеально

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Глава Союза европейских ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин в беседе с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Россия идеально провела чемпионат мира 2018 года, и выразил уверенность, что матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге будут проведены на высоком уровне.
Глава УЕФА сказал в беседе с Путиным, что ЧМ в России прошёл идеально
  • РИА Новости

«Чемпионат мира прошёл идеально. Я вовсе не дипломат, поэтому я говорю это вовсе не потому, что это какой-то политес. Я в самом деле уверен в том, что ЧМ был организован идеально. И я уверен в способности России организовывать такого рода мероприятия на высочайшем уровне», — сказал Чеферин.

В рамках Евро-2020 в Санкт-Петербурге запланировано четыре матча континентального первенства: три игры группового этапа и один четвертьфинал. Сборная России обеспечила себе участие в Евро-2020, квалифицировавшись в финальную часть со второго места в группе.

Ранее Путин заявил, что Россия при подготовке Евро-2020 сделает всё, чтобы не разочаровать УЕФА и болельщиков.

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