СМИ: Дзюба пожаловался главе РПЛ на оскорбления фанатов на матче с Сан-Марино
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Об этом сообщает «Бизнес Online».
По информации издания, Прядкин достаточно близок к национальной команде, бывает в её раздевалке и всегда на связи с лидерами сборной.
На матче сборной России с Сан-Марино (5:0), а также встрече 17-го тура РПЛ «Урал» — «Спартак» болельщики выкрикивали оскорбления в адрес Дзюбы.
Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что неразумно закрывать фанатам «Спартака» сектор на матче с «Зенитом» из-за оскорблений в адрес Дзюбы.