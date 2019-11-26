СМИ: Дзюба пожаловался главе РПЛ на оскорбления фанатов на матче с Сан-Марино

Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба пожаловался президенту Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергею Прядкину на оскорбления фанатов на матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино (5:0).

Об этом сообщает «Бизнес Online».

По информации издания, Прядкин достаточно близок к национальной команде, бывает в её раздевалке и всегда на связи с лидерами сборной.

На матче сборной России с Сан-Марино (5:0), а также встрече 17-го тура РПЛ «Урал» — «Спартак» болельщики выкрикивали оскорбления в адрес Дзюбы.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что неразумно закрывать фанатам «Спартака» сектор на матче с «Зенитом» из-за оскорблений в адрес Дзюбы.