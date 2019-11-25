Колосков считает, что неразумно закрывать фанатам «Спартака» сектор на матч с «Зенитом»

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что не стоит закрывать сектор для болельщиков «Спартака» на матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» из-за оскорблений в адрес Артёма Дзюбы.

«Мне кажется, что закрывать сектор было бы неразумным. До сих пор не вычислены эти так называемые горе-болельщики, а бросать тень на весь клуб — неправильно. Это будет знаковый, топовый матч, поэтому лишать болельщиков «Спартака» возможности приехать в Санкт-Петербург мне кажется нецелесообразным. Но контроль надо сделать пожёстче, чтобы выявить тех людей, которые бесчинствуют на трибунах», — сказал Колосков в эксклюзивном интервью RT.

Ранее Колосков прокомментировал поведение болельщиков «Спартака», скандировавших оскорбительные кричалки в адрес форварда «Зенита» Дзюбы во время матча 17-го тура РПЛ с екатеринбургским «Уралом».