Колосков считает, что неразумно закрывать фанатам «Спартака» сектор на матч с «Зенитом»

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что не стоит закрывать сектор для болельщиков «Спартака» на матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» из-за оскорблений в адрес Артёма Дзюбы.
Колосков считает, что неразумно закрывать фанатам «Спартака» сектор на матч с «Зенитом»
  • ©fc-zenit.ru

«Мне кажется, что закрывать сектор было бы неразумным. До сих пор не вычислены эти так называемые горе-болельщики, а бросать тень на весь клуб — неправильно. Это будет знаковый, топовый матч, поэтому лишать болельщиков «Спартака» возможности приехать в Санкт-Петербург мне кажется нецелесообразным. Но контроль надо сделать пожёстче, чтобы выявить тех людей, которые бесчинствуют на трибунах», — сказал Колосков в эксклюзивном интервью RT.

Ранее Колосков прокомментировал поведение болельщиков «Спартака», скандировавших оскорбительные кричалки в адрес форварда «Зенита» Дзюбы во время матча 17-го тура РПЛ с екатеринбургским «Уралом».

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