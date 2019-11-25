Колосков об оскорблениях в адрес Дзюбы: таким болельщикам надо выписать волчий билет

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал поведение болельщиков московского «Спартака», скандировавших оскорбительные кричалки в адрес форварда петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы во время матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом».

«Дзюба — капитан сборной, лучший бомбардир нашего чемпионата, игрок, который цементирует вокруг себя национальную команду. Как не встать на его защиту? Даже если оскорбление идёт в адрес любого футболиста и тренера, это уже вопиющее нарушение спортивной этики. Если это доносится с трибун, да ещё с матом, то это хулиганство. С моей точки зрения, таким болельщикам надо выписать волчий билет, хотя в наших условиях это не очень эффективно. Эти оскорбления подпадают под административный кодекс», — сказал Колосков в эксклюзивном интервью RT.

По его мнению, необходимо постараться вычислить людей, оскорблявших Дзюбу, а затем обратиться правоохранительные органы. Он также считает, что эти фанаты заслуживают наказания в виде исправительных работ или пятнадцати суток ареста.

«Поступать надо жёстко, потому что это хамское поведение на трибунах», — добавил Колосков.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что болельщики, оскорбляющие Дзюбу, не имеют права посещать футбольные стадионы.