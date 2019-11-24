Медведев — об оскорбивших Дзюбу болельщиках: эти люди не имеют права быть на стадионах

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что болельщики, оскорбляющие на играх форварда петербургской команды и капитана сборной России Артёма Дзюбу, не имеют права посещать футбольные стадионы.

«Эти люди не имеют права быть на наших стадионах. Я хотел бы, чтобы лидеры активного боления и рядовые болельщики, которых много в России, дали оценку поведению группы людей, которые не только решают, кому выступать и кому тренировать, но и агрессивно нападают на футболистов других команд и капитана сборной России. Артёму крайне неприятно такое слышать, но он понимает, откуда это идёт», — цитируют Медведева РИА Новости.

На матче сборной России с Сан-Марино (5:0), а также встрече 17-го тура РПЛ «Урал» — «Спартак» болельщики выкрикивали оскорбления в адрес Дзюбы.

Ранее Панов высказался об оскорблениях фанатов «Спартака» в адрес Дзюбы.