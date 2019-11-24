Панов высказался об оскорблениях фанатов «Спартака» в адрес Дзюбы

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Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Александр Панов прокомментировал поведение болельщиков московского «Спартака», скандировавших оскорбительные кричалки в адрес Артёма Дзюбы во время матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом».
Панов высказался об оскорблениях фанатов «Спартака» в адрес Дзюбы
  • © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
  • globallookpress.com

«Мне кажется, плохо, что Дзюбу так откровенно оскорбляют. Неправильно... Он всё-таки ещё и игрок сборной России», — приводит слова Панова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что причиной такого поведения фанатов могут быть неоднозначные высказывания самого Дзюбы в адрес болельщиков «Спартака», которые он допускал в прошлом.

«Не испытываю любви к Дзюбе. Но вот как футболист он молодец, работает на команду. Одним словом, нормальный игрок. Оскорблять нормального футболиста, наверное, неправильно. Человек вообще-то защищает цвета нашей родной сборной. Это уже другая тематика. В клубе вы можете ненавидеть кого хотите, вывешивать баннеры и так далее. Но оскорблять футболиста национальной команды, капитана... Жалко, что так происходит», — добавил экс-игрок «Зенита».

Фанаты «Спартака» с гостевого сектора на «Екатеринбург Арене» скандировали оскорбительные кричалки в адрес Дзюбы во время матча с «Уралом».

Ранее сообщалось, что РПЛ осудила поведение фанатов «Спартака» на матче с «Уралом».

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