Британский журналист заявил, что санкции WADA в отношении России не коснутся Евро-2020
- Reuters
«Вопреки некоторым слухам, серьёзный источник сообщил мне, что дисквалификация может затронуть только мировое первенство, а не континентальное. Так что рекомендации WADA никаким образом не коснутся Евро — ни в плане проведения матчей в стране, ни в плане участия сборной», — написал Ингл в своём Twitter.
В рамках Евро-2020 в Санкт-Петербурге запланированы четыре матча континентального первенства — три игры группового этапа и один четвертьфинал. Сборная России обеспечила себе участие в Евро-2020, квалифицировавшись в финальную часть со второго места в группе.
25 ноября комитет WADA по соответствию рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Помимо этого, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.
Заседание исполкома WADA состоится 9 декабря.
Ранее сообщалось, что сборная Шотландии может заменить Россию на Евро-2020.