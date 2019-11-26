Британский журналист заявил, что санкции WADA в отношении России не коснутся Евро-2020

Журналист британского издания The Guardian Шон Ингл сообщил, что возможные санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России не коснутся предстоящего чемпионата Европы 2020 года.

«Вопреки некоторым слухам, серьёзный источник сообщил мне, что дисквалификация может затронуть только мировое первенство, а не континентальное. Так что рекомендации WADA никаким образом не коснутся Евро — ни в плане проведения матчей в стране, ни в плане участия сборной», — написал Ингл в своём Twitter.

В рамках Евро-2020 в Санкт-Петербурге запланированы четыре матча континентального первенства — три игры группового этапа и один четвертьфинал. Сборная России обеспечила себе участие в Евро-2020, квалифицировавшись в финальную часть со второго места в группе.

25 ноября комитет WADA по соответствию рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Помимо этого, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Заседание исполкома WADA состоится 9 декабря.

Ранее сообщалось, что сборная Шотландии может заменить Россию на Евро-2020.