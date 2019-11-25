Сорокин: Россия продолжает готовиться к проведению матчей Евро-2020

Генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы 2020 года по футболу Алексей Сорокин заявил, что Россия продолжает подготовку к проведению матчей турнира, несмотря на рекомендации комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Мы продолжаем готовиться к Евро-2020. Правообладателем турнира является УЕФА, а никакая другая организация, о чем мы много раз говорили. Мы полагаемся на благоразумие и на нашу успешную подготовку», — цитирует Сорокина РИА Новости.

25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить России проводить международные турниры.

Заседание исполкома, на котором будет рассмотрена данная рекомендация, состоится 9 декабря.

23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными, извлечёнными из московской лаборатории.

ЧЕ пройдёт с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах Европы. Санкт-Петербург примет три матча турнира.

Ранее WADA признало эффективной работу РУСАДА по борьбе с допингом.