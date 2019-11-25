Сабо объяснил, в чём сборная Украины по футболу превосходит Россию

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Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо высказался о возможном матче с командой России на чемпионате Европы 2020 года.
Сабо объяснил, в чём сборная Украины по футболу превосходит Россию
  • © Wikimedia commons

«Давайте посмотрим после жеребьёвки, в какую группу попадут сборные России и Украины. Считаю, что на сегодняшний день подопечные Шевченко превосходят команду России: в тактическом плане, по игровому стилю», — цитирует Сабо Footboom.

По его мнению, украинцы гораздо сильнее сборной России и, скорее всего, победят в возможном противостоянии на Евро-2020.

Набрав 24 очка, российские футболисты завершили отбор Евро-2020 на втором месте турнирной таблицы своей группы, пропустив вперёд только команду Бельгии. На континентальное первенство Россия квалифицировалась досрочно. 

Ранее журналист Василий Уткин заявил, что сборная России готова лучше Украины к возможному матчу в плей-офф Евро.

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