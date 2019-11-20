Уткин: сборная России готова лучше Украины к возможному матчу в плей-офф Евро

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Известный спортивный журналист и блогер Василий Уткин высказался о возможном матче между сборными России и Украины в плей-офф чемпионата Европы 2020 года.
Уткин: сборная России готова лучше Украины к возможному матчу в плей-офф Евро
  • РИА Новости

«Как вы думаете, я, всю жизнь болеющий за наших, когда они играют не с нашими, — я даже за ЦСКА в еврокубках болею — за какую команду собираюсь болеть в матче Россия — Украина, который хочу увидеть? Как и любой украинец, я собираюсь болеть за свою команду, команду своей страны», — сказал Уткин на своём YouTube-канале.

Журналист также призвал украинцев не обижаться на его слова, так как он просто отвечал на шутку комментатора Виктора Вацко. При этом Уткин заявил, что действительно верит в победу сборной России над Украиной. По его мнению, у украинцев пока слишком малоопытная команда по сравнению с российской.

«У неё новый состав, новый тренер, ей не хватает опыта. Сборная России лучше готова к этому испытанию в плей-офф с соперником-неофитом. Вот это и позволяет мне рассчитывать на то, что вы, милые, дорогие, родные украинцы, — как же я соскучился по встречам с вами на футбольном поле — получите своё в матче плей-офф», — добавил Уткин.

Набрав 24 очка, российские футболисты завершили отбор Евро-2020 на втором месте турнирной таблицы своей группы, пропустив вперёд только команду Бельгии. На континентальное первенство Россия квалифицировалась досрочно.

Ранее Уткин ответил на шутку украинского комментатора о сборной России.

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