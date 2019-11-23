Колосков уверен, что ситуация вокруг РУСАДА не повлияет на проведение Евро-2020 в России

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказал мнение, что ситуация с возможным лишением Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса, соответствующего Всемирному антидопинговому кодексу, не повлияет на проведение в Санкт-Петербурге матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Колосков уверен, что ситуация вокруг РУСАДА не повлияет на проведение Евро-2020 в России
  • РИА Новости

«Я убеждён, что решения WADA по поводу РУСАДА никак не коснутся российского футбола, тем более в вопросах проведения игр Евро-2020. Объяснение очень простое — РУСАДА никакого отношения к международной деятельности российского футбола не имеет», — приводит слова Колоскова ТАСС.

Он отметил, что у ФИФА и УЕФА свои независимые антидопинговые службы, которые самостоятельно ведут процедуры допинг-контроля.

В рамках Евро-2020 в Санкт-Петербурге пройдут четыре матча континентального первенства — три игры группового этапа, а также один четвертьфинал.

23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными, извлечёнными из московской лаборатории. 

Заседание исполкома WADA пройдёт 9 декабря.

Ранее стало известно, что комитет WADA рекомендовал исполкому лишить РУСАДА статуса соответствия.

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