Колосков уверен, что ситуация вокруг РУСАДА не повлияет на проведение Евро-2020 в России
- РИА Новости
«Я убеждён, что решения WADA по поводу РУСАДА никак не коснутся российского футбола, тем более в вопросах проведения игр Евро-2020. Объяснение очень простое — РУСАДА никакого отношения к международной деятельности российского футбола не имеет», — приводит слова Колоскова ТАСС.
Он отметил, что у ФИФА и УЕФА свои независимые антидопинговые службы, которые самостоятельно ведут процедуры допинг-контроля.
В рамках Евро-2020 в Санкт-Петербурге пройдут четыре матча континентального первенства — три игры группового этапа, а также один четвертьфинал.
23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными, извлечёнными из московской лаборатории.
Заседание исполкома WADA пройдёт 9 декабря.
Ранее стало известно, что комитет WADA рекомендовал исполкому лишить РУСАДА статуса соответствия.