Комитет WADA рекомендовал исполкому лишить РУСАДА статуса соответствия

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствующего Всемирному антидопинговому кодексу.

Как сообщает пресс-служба WADA, такая рекомендация основана на отчётах отдела расследований и независимых судебно-медицинских экспертов, которые касались ряда несоответствий в переданных WADA данных московской лаборатории, а также на ответах российской стороны на список возникших вопросов.

23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными, извлечёнными из московской лаборатории.

Исполком WADA пройдёт 9 декабря.

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