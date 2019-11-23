Комитет WADA рекомендовал исполкому лишить РУСАДА статуса соответствия

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Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствующего Всемирному антидопинговому кодексу.
Комитет WADA рекомендовал исполкому лишить РУСАДА статуса соответствия
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба WADA, такая рекомендация основана на отчётах отдела расследований и независимых судебно-медицинских экспертов, которые касались ряда несоответствий в переданных WADA данных московской лаборатории, а также на ответах российской стороны на список возникших вопросов.

23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными, извлечёнными из московской лаборатории. 

Исполком WADA пройдёт 9 декабря.

Ранее сообщалось, что ВФЛА грозит полное исключение из World Athletics

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