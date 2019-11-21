Джикия вошёл в сотню лучших футболистов квалификации Евро-2020

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал рейтинг футболистов по итогам квалификационного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Джикия вошёл в сотню лучших футболистов квалификации Евро-2020
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

В список 100 лучших футболистов отборочного раунда вошёл один представитель сборной России — защитник московского «Спартака» Георгий Джикия, занявший 69-е место в рейтинге.

26-летний россиянин сыграл во всех десяти матчах с показателем точности передач 90%. В его активе один гол за национальную команду.

В топ-3 вошли голландцы Мемфис Депай и Френки де Йонг, а также голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд.

Ранее сообщалось, что в УЕФА утвердили корзины для жеребьёвки Евро-2020.

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