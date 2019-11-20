Де Брёйне недоволен, что Бельгия уже знает соперников по Евро-2020
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«Это позор. Для меня это похоже на искажение конкуренции. Футбол всё больше и больше превращается в бизнес», — приводит слова де Брёйне HLN.
На групповом этапе бельгийцы точно сыграют с Данией и Россией, с которой они уже встречались в отборочном цикле турнира.
Финальная часть ЧЕ состоится с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы.
Ранее Станислав Черчесов заявил, что в матче с Бельгией на Евро-2020 всё будет иначе.