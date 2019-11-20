Де Брёйне недоволен, что Бельгия уже знает соперников по Евро-2020

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Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брёйне остался недоволен тем фактом, что почти все соперники его команды по групповому этапу чемпионата Европы 2020 года уже известны.
Де Брёйне недоволен, что Бельгия уже знает соперников по Евро-2020
  • © Zhang Cheng via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

«Это позор. Для меня это похоже на искажение конкуренции. Футбол всё больше и больше превращается в бизнес», — приводит слова де Брёйне HLN.

На групповом этапе бельгийцы точно сыграют с Данией и Россией, с которой они уже встречались в отборочном цикле турнира.

Финальная часть ЧЕ состоится с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы.

Ранее Станислав Черчесов заявил, что в матче с Бельгией на Евро-2020 всё будет иначе.

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