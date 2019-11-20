Де Брёйне недоволен, что Бельгия уже знает соперников по Евро-2020

Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брёйне остался недоволен тем фактом, что почти все соперники его команды по групповому этапу чемпионата Европы 2020 года уже известны.

«Это позор. Для меня это похоже на искажение конкуренции. Футбол всё больше и больше превращается в бизнес», — приводит слова де Брёйне HLN.

На групповом этапе бельгийцы точно сыграют с Данией и Россией, с которой они уже встречались в отборочном цикле турнира.

Финальная часть ЧЕ состоится с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы.

Ранее Станислав Черчесов заявил, что в матче с Бельгией на Евро-2020 всё будет иначе.