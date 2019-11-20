Черчесов: в матче с Бельгией на Евро-2020 всё будет иначе

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал попадание команды в одну группу с Бельгией на основной стадии чемпионата Европы 2020 года.
Черчесов: в матче с Бельгией на Евро-2020 всё будет иначе
  • © Aleksandr Kulebyakin
  • globallookpress.com

«Похоже, что мы вновь встретимся с нашими старыми друзьями из Бельгии. Причём, судя по всему, на том же стадионе. Но в этот раз всё будет иначе», — приводит слова специалиста официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В квалификации Евро-2020 российские футболисты дважды встречались с бельгийцами и потерпели два поражения — 1:3 на выезде и 1:4 дома.

Ранее сообщалось, что сборная России сыграет в одной группе с Бельгией и Данией на Евро-2020.

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