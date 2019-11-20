Кузяев заявил, что не понимает оскорблений в адрес Дзюбы

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Полузащитник сборной России по футболу Далер Кузяев высказался по поводу оскорблений в адрес капитана национальной команды Артёма Дзюбы со стороны фанатов во время матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино.
Кузяев заявил, что не понимает оскорблений в адрес Дзюбы
  • РИА Новости

«Не слышал оскорблений в адрес Дзюбы. Слышал какие-то выкрики, но не понял, что именно кричали. С Дзюбой об этом мы не разговаривали. Но если это так, то это неправильно. Не понимаю, почему они оскорбляли игрока сборной и капитана, который столько сделал для команды», — цитирует Кузяева Sport24.

Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу подопечных Станислава Черчесова. Дзюба результативными действиями не отметился.

Набрав 24 очка, российские футболисты завершили отбор Евро-2020 на втором месте турнирной таблицы своей группы, пропустив вперёд только команду Бельгии. На континентальное первенство Россия квалифицировалась досрочно.

Ранее экс-футболист сборной России Сергей Юран выразил уверенность, что оскорбительные кричалки в адрес Дзюбы скандировали не российские фанаты.

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