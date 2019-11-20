Юран считает, что россияне не скандировали оскорбления в адрес Дзюбы

Бывший футболист сборной России Сергей Юран выразил уверенность, что оскорбительные кричалки в адрес капитана национальной команды Артёма Дзюбы во время матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино скандировали не российские фанаты.

«Не знаю, насколько Джикия уверен, что это были россияне. Если бы это действительно было так, то подобные инциденты случались бы повсеместно. Да, они имели место после его перехода в «Зенит», но в последнее время всё было тихо. 99,9%, что это были не российские болельщики. Не исключаю, что это были фанаты из других стран. Возможно, бывших республик», — сказал Юран в интервью RT.

Ранее Юран отреагировал на оскорбления болельщиков в адрес Дзюбы.