Юран считает, что россияне не скандировали оскорбления в адрес Дзюбы

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Бывший футболист сборной России Сергей Юран выразил уверенность, что оскорбительные кричалки в адрес капитана национальной команды Артёма Дзюбы во время матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино скандировали не российские фанаты.
Юран считает, что россияне не скандировали оскорбления в адрес Дзюбы
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Не знаю, насколько Джикия уверен, что это были россияне. Если бы это действительно было так, то подобные инциденты случались бы повсеместно. Да, они имели место после его перехода в «Зенит», но в последнее время всё было тихо. 99,9%, что это были не российские болельщики. Не исключаю, что это были фанаты из других стран. Возможно, бывших республик», — сказал Юран в интервью RT.

Ранее Юран отреагировал на оскорбления болельщиков в адрес Дзюбы.

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