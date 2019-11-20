Игнатьев об оскорблениях в адрес Дзюбы: это ни в какие ворота не лезет
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- РИА Новости
«Это ни в какие ворота не лезет. Не могу понять. Дзюба — один из главных игроков команды, делает всё возможное не только для успешного выступления сборной России, но и для её популяризации. Он создаёт микроклимат, который объединяет коллектив, помогает ему решать задачи», — сказал Игнатьев в интервью RT.
По его словам, непонятно, почему те люди, которые хорошо относятся к сборной и к Дзюбе, никак не отреагировали на поведение выкрикивающих оскорбления болельщиков.
«Было необходимо направить их в нужное русло. Это неприятная ситуация, но она не трагическая, ведь это была небольшая группа фанатов», — добавил Игнатьев.
Ранее защитник сборной России по футболу Георгий Джикия поделился мнением о ситуации с Дзюбой.