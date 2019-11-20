Известны все 16 участников квалификационного плей-офф Евро-2020

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По результатам матчей отборочного раунда чемпионата Европы по футболу 2020 года, который завершился 19 ноября, стали известны все 16 участников квалификационного плей-офф турнира.
Известны все 16 участников квалификационного плей-офф Евро-2020
  • © Tolga Adanali/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Ими стали 16 команд из четырёх различных дивизионов Лиги Наций с наивысшим рейтингом среди сборных, не отобравшихся на Евро-2020 напрямую — Исландия, Босния и Герцеговина, Словакия, Ирландия, Северная Ирландия, Шотландия, Норвегия, Сербия, Болгария, Израиль, Венгрия, Румыния, Грузия, Северная Македония, Косово и Беларусь.

В квалификационном плей-офф, поединки которого состоятся в марте 2020 года, будут разыграны последние четыре вакантные путёвки на Евро-2020. Церемония жеребьёвки плей-офф состоится 22 ноября в швейцарском Ньоне.

Ранее определились 20 из 24 участников Евро-2020.

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