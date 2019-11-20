Определились 20 из 24 участников финальной стадии Евро-2020
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Посредством отборочного раунда на Евро-2020 пробились команды Бельгии, Италии, России, Польши, Украины, Испании, Франции, Турции, Англии, Чехии, Финляндии, Швеции, Хорватии, Австрии, Нидерландов, Германии, Португалии, Швейцарии, Дании и Уэльса.
Из указанных выше 20 команд только для сборной Финляндии предстоящий чемпионат Европы станет первым в истории. Остальные 19 сборных уже принимали участие в турнире как минимум один раз.
Ещё четыре участника Евро-2020 определятся по итогам отборочного плей-офф, поединки которого состоятся весной следующего года.
Ранее сообщалось, что сборная России разгромила команду Сан-Марино в последнем матче квалификации Евро-2020.