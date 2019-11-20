Определились 20 из 24 участников финальной стадии Евро-2020

По результатам матчей квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года, которая завершилась 19 ноября, стали известны 20 команд-участниц финальной стадии турнира.

Посредством отборочного раунда на Евро-2020 пробились команды Бельгии, Италии, России, Польши, Украины, Испании, Франции, Турции, Англии, Чехии, Финляндии, Швеции, Хорватии, Австрии, Нидерландов, Германии, Португалии, Швейцарии, Дании и Уэльса.

Из указанных выше 20 команд только для сборной Финляндии предстоящий чемпионат Европы станет первым в истории. Остальные 19 сборных уже принимали участие в турнире как минимум один раз.

Ещё четыре участника Евро-2020 определятся по итогам отборочного плей-офф, поединки которого состоятся весной следующего года.

Ранее сообщалось, что сборная России разгромила команду Сан-Марино в последнем матче квалификации Евро-2020.