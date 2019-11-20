Кузяев, Петров и Комличенко забили дебютные мячи за сборную России в матче отбора Евро-2020 с Сан-Марино
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Ими стали полузащитник Далер Кузяев, защитник Сергей Петров и нападающий Николай Комличенко. Петров, помимо точного удара, записал себе в актив две результативные передачи — он ассистировал Комличенко и Алексею Миранчуку.
Чтобы забить дебютный мяч за сборную России, Комличенко понадобились три матча, а Петрову — пять. Для Кузяева, впервые сыгравшего за национальную команду в 2017 году, встреча с Сан-Марино стала 21-й в карьере в составе отечественной сборной.
Ранее сообщалось, что сборная России разгромила команду Сан-Марино в последнем матче квалификации Евро-2020.