Сборная Уэльса одержала победу над Венгрией и квалифицировалась на Евро-2020

В матче заключительного, десятого тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года сборная Уэльса на своём поле обыграла команду Венгрии со счётом 2:0.

Голевым дублем в составе победителей отметился полузащитник Аарон Рэмси.

Этот успех позволил валлийским футболистам опередить венгров в турнирной таблице группы Е и с 14 очками в активе напрямую отобраться на континентальное первенство.

Подопечные Райана Гиггза стали последней, 20-й командой, попавшей на Евро-2020 посредством квалификационного турнира, а ещё четыре его участника определятся по результатам плей-офф.

Ранее сообщалось, что сборная России разгромила команду Сан-Марино в последнем матче квалификации Евро-2020.