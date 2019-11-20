Сборная Уэльса одержала победу над Венгрией и квалифицировалась на Евро-2020
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Голевым дублем в составе победителей отметился полузащитник Аарон Рэмси.
Этот успех позволил валлийским футболистам опередить венгров в турнирной таблице группы Е и с 14 очками в активе напрямую отобраться на континентальное первенство.
Подопечные Райана Гиггза стали последней, 20-й командой, попавшей на Евро-2020 посредством квалификационного турнира, а ещё четыре его участника определятся по результатам плей-офф.
Ранее сообщалось, что сборная России разгромила команду Сан-Марино в последнем матче квалификации Евро-2020.