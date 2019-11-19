Украинский футболист Яремчук заявил, что хочет сыграть с Россией в финале Евро-2020

Нападающий бельгийского «Гента» и сборной Украины по футболу Роман Яремчук заявил, что хотел бы сыграть со сборной России в финале чемпионата Европы 2020 года.

«Мы не проиграли в отборочном цикле — это самое главное (и, конечно, то, что попали в первую корзину). Это очень важно — пробиться с первого места и быть в первой корзине на Евро-2020. Хотел бы на Евро-2020 такую группу, которую пройдём. И Россию в финале», — заявил Яремчук в интервью YouTube-каналу Espreso.TV.

Сборная Украины вышла на Евро-2020 с первого места в группе, опередив действующего чемпиона — Португалию. Россия также квалифицировалась на Евро, но со второго места, уступив первую строчку Бельгии.

Чемпионат Европы 2020 года пройдёт с 12 июня по 12 июля на 12 стадионах в 11 странах континента.

Ранее сообщалось, что Яремчук не стал отказываться от своих слов про сборную России.