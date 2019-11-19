Дзюба: хочется выйти как минимум в четвертьфинал Евро-2020

Нападающий и капитан сборной России по футболу Артём Дзюба рассказал об амбициях команды на чемпионате Европы 2020 года.

«Считаю, что мы не топ-сборная, которая едет выигрывать турнир. Конечно, хочется побеждать. Но нужно решать проблемы по мере их поступления, узнать, какой окажется группа. Цель выйти в плей-офф будет стоять однозначно. Но хочется выйти как минимум в четвертьфинал. На чемпионате мира был четвертьфинал. Сейчас тоже хочется туда и даже зайти подальше. Но для начала надо выходить из группы. Как минимум два матча мы проведём дома, это для нас огромное подспорье», — приводит слова Дзюбы пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Сборная России вышла на Евро-2020 со второго места в группе I. Жеребьёвка группового этапа финальной стадии чемпионата Европы пройдёт 30 ноября.

Лучшим результатом сборной России на чемпионатах Европы является третье место на Евро-2008.

Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов ответил на вопрос о подготовке сборной России к Евро-2020.