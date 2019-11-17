Черчесов ответил на вопрос о подготовке сборной России к Евро-2020

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос, в чем, кроме физической готовности, нужно прибавить национальной команде, чтобы успешно выступить на предстоящем чемпионате Европы 2020 года.
Черчесов ответил на вопрос о подготовке сборной России к Евро-2020
  • © Константин Рыбин / rfs.ru

«Есть чемпионат Европы, куда все команды приедут играть. И мы тоже. Хотим себя проявить максимально и побороться за кубок — я так сказал. Что будет через полгода, сказать трудно. 30 ноября в Бухаресте будет жеребьёвка, узнаем конкретных соперников. Правильно оценить. И строить под них команду и подбирать игроков. Лукавить не хочется», — заявил Черчесов.

Сборная России досрочно вышла на Евро-2020 , гарантировав себе второе места в группе I. Заключительный матч квалификации состоится 19 ноября. Соперником российской команды станет сборная Сан-Марино.

Ранее Черчесов заявил, что его задача — не критиковать игроков, а правильно оценить ситуацию

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