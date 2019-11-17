Черчесов: моя задача — не критиковать, а правильно оценить ситуацию
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«Все знают, кто и что не сделал. От меня нужны не критика и не наставления. Игрокам нужна конкретная подсказка, что надо сделать в следующий раз, чтобы исправить ошибки. Моя задача — не критиковать, а правильно оценить ситуацию, чтобы в следующий раз было лучше», — заявил Черчесов.
Бельгия в Санкт-Петербурге разгромила Россию со счётом 4:1 и тем самым гарантировала себе первое место в группе. Российская команда, таким образом, вышла на Евро-2020 со второго места.
Ранее сообщалось, что Сергей Кирьяков не считает матч с Бельгией показателем уровня сборной России.