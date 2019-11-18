Гончаренко высказался о возможном возвращении Акинфеева в сборную России

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал информацию о возможном возвращении голкипера армейцев Игоря Акинфеева в сборную России.

«Здесь позиция должна быть со стороны главного тренера сборной. Это первое. Если он её обозначает, тогда мы можем об этом что-то говорить. Второй момент — позиция Игоря. Я с ним на эту тему не разговаривал», — цитирует Гончаренко «Спорт-Экспресс».

Акинфеев завершил выступления за национальную команду после чемпионата мира 2018 года в России. В некоторых российских СМИ появилась информация, что вратарь может вернуться в сборную для выступления на чемпионате Европы 2020 года.

Ранее Черчесов заявил, что не говорил с Акинфеевым о возвращении в сборную России.