Известный скаут назвал футболиста сборной России, соответствовавшего уровню Бельгии

Известный скаут Павел Кучеров поделился мнением, кто из игроков сборной России по футболу соответствовал уровню команды Бельгии в матче девятого тура отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года.

«Джикия. Он боец, у парня характер победителя. В чужой штрафной ищет мяч, поэтому и на добивании играет хорошо», — цитирует скаута «Спорт-Экспресс».

Он также заявил, что техничным и умным футболистом является полузащитник Алексей Миранчук, но он слишком медленно действует. По словам скаута, в матче с Бельгией он не увидел от хавбека возможности показать свой максимум.

«Игрок должен брать на себя инициативу, создавать моменты — от него опасность должна исходить. Мы ждём-ждём от Алексея, но видим очень мало», — добавил Кучеров.

Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу Бельгии.

Ранее известный тренер Рашид Рахимов поделился мнением об игре полузащитника «Локомотива» и сборной России Алексея Миранчука в текущем сезоне.