Рахимов: ниже определённого уровня Алексей Миранчук уже не опускается

Рашид Рахимов поделился мнением об игре полузащитника «Локомотива» и сборной России Алексея Миранчука в текущем сезоне.

«Ниже определённого уровня он уже не опускается. Алексей стабилен, а это признак определённого класса и мастерства. Мне нравятся все матчи текущего сезона в исполнении Миранчука. Сложно всегда выступать на максимуме, но есть определённая грань, которую классные футболисты не переступают. Это применимо и к Миранчуку. Он становится всё более классным игроком», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Рахимов прокомментировал слова Черчесова о желании выиграть Евро-2020.