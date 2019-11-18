Рахимов: ниже определённого уровня Алексей Миранчук уже не опускается

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Рашид Рахимов поделился мнением об игре полузащитника «Локомотива» и сборной России Алексея Миранчука в текущем сезоне.
Рахимов: ниже определённого уровня Алексей Миранчук уже не опускается
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Ниже определённого уровня он уже не опускается. Алексей стабилен, а это признак определённого класса и мастерства. Мне нравятся все матчи текущего сезона в исполнении Миранчука. Сложно всегда выступать на максимуме, но есть определённая грань, которую классные футболисты не переступают. Это применимо и к Миранчуку. Он становится всё более классным игроком», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Рахимов прокомментировал слова Черчесова о желании выиграть Евро-2020.

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